Завтра вечером Рада вне очереди уволит Рябошапку

Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 5 марта.

"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

Арахамия в свою очередь заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не давала.