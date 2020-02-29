Министром обороны Украины назначили генерала, ранее обвиняемого в госизмене.

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.
Таран известен тем, что в 2015-м году его уволили с должности Главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе в связи с подозрением в государственной измене.
За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 285 народных депутатов.
Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.