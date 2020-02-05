То что продолжит работу в новом Кабмине, не исключает Дубилет

По его словам, на прежней работе в правительстве у него остались незавершенные проекты. Он также планирует обсудить формат дальнейшей работы.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работу с новым правительством Дениса Шмыгаля. Об он этом сообщил в своем Telegram.

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - отметил Дубилет.

Напомним, в новом правительстве должность министра Кабинета министров занял Олег Немчинов. В правительстве Владимира Гройсмана он работал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта.



