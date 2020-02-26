Санкции с двух соратников Януковича снял совет ЕС

Вместе с тем, Совет ЕС продлил еще на год санкции против 10 человек.

Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Сегодня Рада решила продлить еще на один год до 6 марта 2021 года действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры по двум лицам не продолжены", - говорится в сообщении.