Изменения в Налоговый кодекс по добыче янтаря подписал Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

В частности, законом уменьшается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Так, предусмотрено уменьшить с 25 до 10% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых - янтаря.

"Временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 настоящего Кодекса: до 31 декабря 2020 включительно - в размере 5 процентов; до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8 процентов", - гласит текст закона.

Напомним, в начале февраля Рада приняла во втором чтении законопроект №2241, за документ проголосовали 290 нардепов.