У Зеленского готовят увольнение всего руководства НБУ. Вслед за Кабмином Нацбанк

Перестановки во власти не закончатся сменой состава Кабмина. Следующим этапом должно стать назначение нового правления Национального банка. Об этом "Стране" сообщили сразу несколько источников как в Офисе президента, так и в банковской сфере.

Кроме того, об этом же открыто говорят в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Активнее всего прогнозы раздает заместитель председателя Александр Дубинский, которого считают близким к олигарху Игорю Коломойскому, экс-совладельцу "Приватбанка" (у него давний конфликт с нынешними руководителями НБУ).

По словам Дубинского, отставка руководства НБУ пройдет по классической схеме: отчет парламентскому комитету - признание работы неудовлетворительной - отставка.

Почему у Зе собираются устроить "чистку" в Нацбанке разбиралась "Страна".

Осенью не стали трогать из-за МВФ

Слухи о скором увольнении Смолия начали ходить еще до вступления Владимира Зеленского на президентский пост.

Об этом говорили все, и это понимал Смолий с коллегами, а потому заранее заручился поддержкой в Международном валютном фонде и посольства США в Украине, куда постоянно жаловались на политическое давление на правление НБУ, связывая это давление с происками Коломойского, который вел войну за возвращение "Приватбанка".

При каждом случае, Яков Смолий и его команда настаивали на том, что намерены отработать весь свой срок. А это аж до марта 2025 года: ведь руководитель Нацбанка назначается в Украине на 7-летний срок, а утверждение Смолия произошло 15 марта 2018 года.

Правда, еще с осени говорили о том, что такой подход не устраивает команду Зеленского, которая бы хотела поставить на НБУ своих людей и почистить руководство от кадров, которые были поставлены еще Петром Порошенко и его соратницей Валерией Гонтаревой.

Однако тогда к выполнению этой задачи президент так и не приступил. С одной стороны, он только вникал в курс дел с экономикой Украины. С другой - руководство НБУ активно протежировали МВФ и Госдепартамент США.

"К руководству НБУ доверия нет"

Однако к настоящему времени ситуация поменялась.

Во-первых, к НБУ накопились чисто профессиональные претензии. Перед Нацбанком президент поставил еще осенью задачи возобновить кредитование, но оно так и не выполнено. Учетная ставка была существенно снижена лишь недавно - в декабре (на 2%). Но роста кредитования так и не произошло.

Кроме того, курс гривны весь год искусственно укреплялся, что мешало восстанавливать промышленный рост (наращивать гривневую прибыль предприятиям-экспортерам) и наполнять госбюджет.

Во-вторых, в последний месяц Зе-команда серьезно меняет свою кадровую политику.

"Если раньше, когда только входили в курс дел, старались не трогать тех людей, которые западные партнеры и МВФ называли "правильными", то теперь, когда уже в ситуацию вникли, будет более активная кадровые политика. Будут ставить людей, которым есть доверие. В рамках этой новой политики и поменяли Гончарука. И уже тем более логично поменять руководство НБУ, которое было сформировано еще при Порошенко и к которому доверия нет совсем. Что касается МВФ, то на Банковой есть мнение, что он будет работать с любыми менеджерами, как в правительстве, так и в НБУ", - говорит источник "Страны" в Офисе президента.

Еще одной причиной стремления уволить руководителей НБУ называют влияние на Зеленского Коломойского. Последний хочет сменить нынешнее руководство Нацбанка, которое активно педалирует процесс "сбивания" с олигарха миллиардов долларов, которые были выведены его компаниями из "Приватбанка".

Впрочем, наш источники на Банковой говорят, что руководство НБУ будут менять не в интересах Коломойского. "Отношения Зеленского и Коломойского в последнее время непростые. Не думаю, что олигарху станет жить проще, если поменяют руководителей Нацбанка", - говорит источник.

Как будут увольнять Смолия и Рожкову

Другой вопрос, как технически будут увольнять руководителей НБУ.

Тут есть два вариант - по-плохому и по-хорошему.

В первом случае будет публичный конфликт: парламентский Комитет признает неудовлетворительной работу правления НБУ, чтобы побольше рассказать общественности о непрофессионализме регулятора, а затем власти начнут доставать "грязное белье" в виде уголовных дел в отношении членов правления Нацбанка и самого Смолия.

Во втором случае Смолию просто дадут написать заявление об отставке в обмен за сворачивание всех уголовных расследований против него и его первого заместителя - Катерины Рожковой.

Оба они держатся за свои кресла в НБУ в том числе и из-за опасений быть привлеченными к уголовной ответственности, как это произошло в 2019 году с несколькими их коллегами, бывшими членами правления Нацбанка и экс-первого зампреда при Гонтаревой - Александра Писарука, который сейчас находится под следствием по делу о рефинансировании VAB Банка на 1,2 млрд грн.

Ведь вопросы к нацбанковскому кредитованию наверняка возникнут не только по истории с VAB Банком, а и ко многим другим финучреждений. Решение об их рефинансировании принималось как раз нынешним правлением НБУ.

Весь этот массив информации и компромата может быть предъявлен, чтобы тот пошел в отставку: либо сам, либо, как говорится, "по статье".

Как известно, согласно закону "О Национальном банке" есть несколько оснований для увольнения. В том числе:

• вступление в законную силу обвинительного приговора суда;

• потеря безупречной деловой репутаций;

• по заявлению об отставке.