Первое заседание своего Кабмина провел Шмыгаль

Сообщается, что заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения", - заявил на заседании правительства Денис Шмыгаль.