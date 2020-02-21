Почти 3200 правок к земреформе рассмотрела Рада

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела уже 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

В сессионном зале сегодня была поддержана одна правка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Так, нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации закона о госрегистрации прав и недвижимого. За нее проголосовали 244 депутата Рады.