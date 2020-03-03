Коронавирус угрожает каждой стране - ВОЗ

Эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны.

Об этом во время брифинга заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ВОЗ всерьез обеспокоена недостаточной подготовкой некоторых стран к возможным случаям заражения.

"Эта эпидемия COVID-19 представляет угрозу для каждой страны, богатой и бедной", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в некоторых странах действия властей не соответствуют уровню угрозы, с которой столкнулся мир.

Так, Организация опубликовала пошаговые указания для стран по разработке национальных планов действий. По словам Гебреисуса, рекомендации подкреплены подробными техническими советами.