После 6-часовых переговоров в Москве Путин и Эрдоган договорились о перемирии в сирийском Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели итоги двусторонних переговоров, которые состоялись в Москве 5 марта. Лидеры России и Турции наедине больше шести часов обсуждали обострение конфликта на Ближнем Востоке и способы его урегулирования.

Лидеры на встрече обсуждали прежде всего ситуацию в Идлибе, которая стала крайне напряженной с начала 2020 года. По словам Путина, это произошло из-за активизации действующих там бандформирований. Они атаковали мирные населенные пункты и 15 раз - российскую военную базу в Хмеймиме.