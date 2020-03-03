В отставку Рябошапку отправила Рада

Заседание Верховной Рады
За соответствующее постановление проголосовали 263 народных депутата.
Против недоверия проголосовали только нардепы фракции "Голос". а "Батькивщина" и "ЕС" воздержались.
Что этому предшествовало: В среду Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
После этого спикер объявил о созыве еще одного внеочередного заседания в четверг в 18:30, на котором будет рассмотрен вопрос недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
В среду комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Инициаторы недоверия – 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционного платформы – За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.