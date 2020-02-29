Что конкретно «шьют» Порошенко и сколько лет он за это получит.

Государственное бюро расследований подготовило подозрение в захвате власти и злоупотреблении ею 5-му президенту Петру Порошенко.

Рассказываем, в чем заключаются претензии ГБР и что инкриминируется Порошенко.

Подозрение состоит из двух эпизодов - назначение заместителя главы Службы внешней разведки и двух членов Высшего совета правосудия.

По версии следствия, эти кадровые решения были проведены с нарушением закона и для захвата власти:

"... у Порошенко П.А., по мотивам удовлетворения личных интересов, которые заключаются в стремлении установления такого вида государственного режима, при котором государственная власть сосредоточится в руках неконтролируемой народом группы лиц или в руках одного человека, и устранения возможностей для свободного волеизъявления интересов различных групп населения, возник прямой умысел на захват государственной власти путем назначения подконтрольных ему лиц в Службу внешней разведки Украины и Высший совет правосудия ".

В конце 2017 года у главы Службы внешней разведки появился первый заместитель. Его назначил президент по представлению главы разведки.

Однако через 8 месяцев эту же должность получил еще один разведчик - Сергей Семочко. Указ о его назначении Петр Порошенко подписал 31 июля 2018.

Таким образом, разведка получила сразу двух первых заместителей председателя.

Суть подозрения. По версии следствия, назначение Семочко было незаконным.

Во-первых, глава разведки не готовил на него представление, которого требует процедура. Порошенко якобы сам дал указание подготовить проект указа о назначении Семочко, а затем самостоятельно его и подписал.

Во-вторых, ГБР уверяет, что в штате СВР не было двух мест для первого заместителя.

"В результате подписания Порошенко П.А. указанного указа ... вызвано тяжкие последствия интересам государства в виде незаконного проведения расходов на содержание сверхштатного единицы первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Семочко С.А.", - говорится в подозрении.

Следствие подсчитало, что эти "незаконные расходы" составляли 1559331 гривен, из которых 557,5 тысячи были выплачены, а 978,4 тысячи - переданы на хранение.

Этой суммой следствие аргументирует вторую статью подозрения - злоупотребление властью с целью получения неправомерной выгоды.

То есть, по мнению ГБР, в назначении разведчика был заинтересован не только президент, который хотел "захватить власть", но и сам Семочко, который таким образом получил государственную зарплату.

Сергей Семочко работал в структурах Службы безопасности Украины с момента ее основания, длительное время и в Крыму. После его оккупации переехал в Киев, где возглавил одно из управлений СБУ.

В июле 2018 бывший президент Петр Порошенко назначил его первым заместителем Службы внешней разведки. Через несколько месяцев журналисты опубликовали о нем резонансное расследование.

В нем в частности говорилось, что родственники сотрудника СБУ обладают элитными домами под Киевом общей стоимостью около 8 млн долларов и паспортами России.









Второй эпизод: Высший совет правосудия

Весной 2019 оканчивались полномочия двух членов Высшего совета правосудия (судейского органа самоуправления), назначенных по президентской квоте.

В марте Петр Порошенко объявил конкурс на эти должности, а в мае - назначил новых членов ВРУ.

Суть подозрения. Следствие считает, что осознав свой проигрыш на президентских выборах, Порошенко решил "захватить власть" и сохранить влияние на решения ВРУ.

Порядок проведения конкурса предусматривал, что комиссия должна провести конкурс в три этапа и после этого подать президенту победителей.

До завершения отбора Порошенко не имел права назначать членов ВРУ.

Однако на последнем этапе конкурс был заблокирован. Окружной админсуд Киева временно запретил комиссии определять победителей и рекомендовать их президенту.

Тогда Порошенко, "осознавая, что конкурс проводится в три этапа ... вопреки обязательном для исполнения решению суда ... преследуя цель назначения в любой способ членов Высшего совета правосудия" решил изменить условия конкурса.

Он подписал новый указ. Согласно ему, если комиссия по каким-либо причинам не может определить победителя, то президент выбирает среди кандидатов, которые дошли до последнего этапа.

Эти изменения, по мнению следователей, не соответствовали принципам верховенства права. В частности, они состоялись во время уже начавшейся процедуры конкурса.

Благодаря этим изменениям в первой половине мая Порошенко назначил в ВРП новых членов: юристов Андрея Василенко и Михаила Исакова.

"В результате подписания Порошенко П.А. указанных указов ... вызвано тяжкие последствия интересам государства в виде денежных выплат в общей сумме 551 155, 87 грн за период незаконного пребывания Василенко А.В. и Исакова М. на должностях членов Высшего совета правосудия" , - утверждают в ГБР.