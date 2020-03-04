Новый Премьер хотел бы оставить в команде Дубилета, опустошившего бюджет на 25 € млн., но должности пока для него нет

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в команде, но должности под него пока нет.
Мы писали ранее что: Министр Кабмина Дубилет без тендера освоил через свою компанию 25 млн.€ государственных средств на диджитализацию.
Об этом в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил сам Шмыгаль.
"Один из приоритетов это промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличения внешнего заказа", - также сказал Шмыгаль
По словам премьера, еще один приоритет правительства – развитие агропромышленного комплекса.
"Мы будем создавать отдельно направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерства агропромышленного развития", - добавил он.