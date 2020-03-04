Коломойскому, Авакову и Ермаку, выгодна отставка Рябошапки

В окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак.

"Идет зачистка "богдановских", - эту фразу изданию много раз повторили представители разных лагерей в команде Зеленского.

После презентации отчета о своей работе в профильном комитете Рябошапка заявил, что отдельные представители власти пытаются политизировать работу прокуратуры. Мол, им не нужна прокуратура, в которой "нельзя ничего решить".

"Они видят, что ничего не могут решить и в НАБУ, "порешать"... Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генерального прокурора, - это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов", - уточнил он.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Силовой разгон: почему Зеленский дал уволить генпрокурора Рябошапку".