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Политика Сегодня, 08:2935
Коломойскому, Авакову и Ермаку, выгодна отставка Рябошапки
В окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак.
"Идет зачистка "богдановских", - эту фразу изданию много раз повторили представители разных лагерей в команде Зеленского.
После презентации отчета о своей работе в профильном комитете Рябошапка заявил, что отдельные представители власти пытаются политизировать работу прокуратуры. Мол, им не нужна прокуратура, в которой "нельзя ничего решить".
"Они видят, что ничего не могут решить и в НАБУ, "порешать"... Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генерального прокурора, - это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов", - уточнил он.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Силовой разгон: почему Зеленский дал уволить генпрокурора Рябошапку".
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Теги: news, новости, Украина, Рябошапка, 7dniv, 7dnivinfo, Отставка, Коломойский, Аваков, Ермак  
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