Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев и готов отказывать президенту

Премьер ответил на серию блиц-вопросов.

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Также у него спросили, в каких случаях он может отказать президенту Украины.

"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - отметил премьер.