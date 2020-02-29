О самом масштабном дорожном строительстве страны рассказал Голик

"Визит президента на участок трассы Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым.

Задача построить эту трассу всю уже в этом году", - написал Голик.

Строительство трассы Н-31 Решетиловка - Днепр станет самым масштабным дорожным строительством в стране. Об этом заявил координатор программы "Большая стройка" Юрий Голик в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского с целью инспекции одного из участков трассы, передает РБК-Украина.

По его словам, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка - первая бетонная автодорога в Украине, которая проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области. Трасса фактически связывает Восток и Запад Украины, благодаря ей качественная дорога соединит такие города, как Мариуполь, Днепр, Киев и Львов.