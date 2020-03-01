Ведется работа над обменом в марте и нормандской встречей в апреле - Зеленский

По его словам, вопросы обмена будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске.

Украинская сторона продолжает работать над проведением обмена пленными в марте и саммита "нормандской четверки" в апреле. Об этом в ходе рабочего визита в Полтавскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была (нормандская, - ред.) встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", - заявил Зеленский.

В феврале на тот момент министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что встреча в нормандском формате может пройти немного позднее апреля.