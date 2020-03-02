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Политика Сегодня, 15:3660
Предложений украинцев по закону о референдуме ждут в Раде
"Я хочу обратиться к гражданам. Ко всем, кто хочет принять активное участие в разработке закона о всеукраинском референдуме.
Вы знаете, что работала группа ВРУ, и результат нашей работы изложен на сайте ВР. До 18 марта любой гражданин Украины или кто-либо, кто хочет улучшить этот законопроект, вы можете отправить свои предложения на электронную почту", - заявил Стефанчук.
Предложения к законопроекту о всеукраинском референдуме можно прислать до 18 марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, граждане могут присылать свои предложения по электронной почте.
Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме". Согласно тексту проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
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Теги: news, новости, Украина, Рада, Референдум, 7dniv, 7dnivinfo  
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