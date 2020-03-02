Предложений украинцев по закону о референдуме ждут в Раде

"Я хочу обратиться к гражданам. Ко всем, кто хочет принять активное участие в разработке закона о всеукраинском референдуме.

Вы знаете, что работала группа ВРУ, и результат нашей работы изложен на сайте ВР. До 18 марта любой гражданин Украины или кто-либо, кто хочет улучшить этот законопроект, вы можете отправить свои предложения на электронную почту", - заявил Стефанчук.

Предложения к законопроекту о всеукраинском референдуме можно прислать до 18 марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, граждане могут присылать свои предложения по электронной почте.