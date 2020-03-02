С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину в Черновцах

Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью. До этого она контактировала с больным, у которого есть подозрение на коронавирус.
В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра Юрий Падурару, передают местные СМИ.
По словам Падурару, у нее взяли анализы на ОРВИ и на коронавирус и отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Киева. Результаты будут известны на следующей неделе.