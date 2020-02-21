Почти 3300 правок к закону о рынке земли рассмотрела Рада

В частности, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в четверг нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации закона о госрегистрации прав и недвижимого. За нее проголосовали 244 депутата Рады.

Напомним, парламентарии по состоянию на четверг прошли 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.