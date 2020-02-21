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Политика Сегодня, 15:5053
Почти 3300 правок к закону о рынке земли рассмотрела Рада
В частности, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.
Верховная рада Украины по состоянию на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, в четверг нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации закона о госрегистрации прав и недвижимого. За нее проголосовали 244 депутата Рады.
Напомним, парламентарии по состоянию на четверг прошли 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.
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Теги: news, новости, Украина, Рада, рассмотрение, рынок, земли, 7dniv, 7dnivinfo  
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