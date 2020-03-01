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Политика Сегодня, 18:54142
Въезд жителям ОРДЛО с симптомами коронавируса запретила Украина
Сообщается, что гражданам Украины, которые следуют с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию, в случае выявления симптомов коронавируса будут отказывать в пересечении КПВВ.
Уточняется, что данное ограничение касается тех, у кого нет регистрации на подконтрольной территории.
Жителей оккупированного Донбасса с симптомами коронавируса не будут пропускать через контрольные пункты пропуска на подконтрольную территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
При этом украинцев, которые проживают на подконтрольной правительству Украины территории, просят без крайней необходимости не посещать временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.
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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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