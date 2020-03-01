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Политика Сегодня, 18:5655
86 крымских татар включили в список на обмен пленными
По ее словам, в списке значатся крымские татары, которые находятся на разных стадиях уголовного преследования.
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар. Об этом Денисова рассказала в интервью "Укринформу".
"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, которые отбыли наказание и находятся в ограничительных условиях", - сообщила Денисова.
В то же время, она отметила, что обмен - это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.
"Он (список - ред.) существует. Я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму", - отметила омбудсмен.
Также, по ее словам, в нем есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное место пребывания того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или нет наличие таких людей", - добавила Денисова.
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