86 крымских татар включили в список на обмен пленными

По ее словам, в списке значатся крымские татары, которые находятся на разных стадиях уголовного преследования.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар. Об этом Денисова рассказала в интервью "Укринформу".

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, которые отбыли наказание и находятся в ограничительных условиях", - сообщила Денисова.

В то же время, она отметила, что обмен - это такое мероприятие, подготовка к которому требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.

"Он (список - ред.) существует. Я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму", - отметила омбудсмен.

Также, по ее словам, в нем есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.