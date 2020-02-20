У Путина есть год для завершения войны - заявил Зеленский

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У президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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