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Политика Сегодня, 22:1944
О подозрении по делу Майдана сообщили экс-главе Днепровского райсуда
Следствие установило, что бывший глава суда, а ныне адвокат, в феврале 2014 года организовал незаконное вмешательство в систему документооборота суда и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 незаконно задержанных протестующих меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Днепровского районного суда города Киева в рамках расследования дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Экс-главу суда подозревают в:
сознательной организации вынесения судьями суда неправосудных постановлений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);
незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что в случае доказательства вины, бывшему главе Днепровского райсуда грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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