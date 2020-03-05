Протеже уволенного Дубилета в Закарпатье, возомнив себя Лаврентием Берия, решает финансовые вопросы с помощью угроз районным депутатам.

Назар Павлив - экс глава Хустского районной государственной администрации Закарпатской области, на своей странице в Facebook разместил сообщение о давлении со стороны и.о. губернатора Алексея Гетманенко:

"С 2015 по 2019 годы я работал председателем Хустской РГА.

И могу с уверенностью сказать - за все это время не было ни одного случая, когда руководство ОГА вмешивалось в работу органа местного самоуправления.

Этого не делали ни Геннадий Москаль, ни Иван Дуран, ни Игорь Бондаренко.

Но, к сожалению, все бывает в первый раз!

04.03.2020 года, председатель Хустского районного совета Юрий Иванчо проинформировал депутатский корпус, что и. о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко через рядовых работников Хустской РГА, "нарезал задачи" депутатам Хустского районного совета по принятию необходимых ему финансовых решений.

И все бы ничего. И все это сопровождалось угрозами проведения проверок, возбуждением уголовных дел, увольнением работников РГА с должностей в случае невыполнения его поручения.

Честно скажу - нашему возмущению не было предела. Поэтому решение приняли мгновенно и единодушно - ехать на встречу с временным руководителем ОГА.

И уже вчера, 05.03.2020 года, такая встреча между нами состоялась.

Скажу откровенно - разговор и первые впечатления были неприятными.

И все же надеюсь, что руководитель ОГА осознал неправильность своей позиции, поскольку в ходе разговора открещивался от своих слов, угроз и поручений и убеждал нас в том, что он за диалог, конструктив и сотрудничество.

Все присутствующие были единодушны и заверили господина Гетманенко - никто из нас решений под диктовку, а тем более под угрозами, принимать не будет.

Такие методы работы Алексея Гетманенко напоминают методы Лаврентия Берии - типа: "... для нас террор и репрессии были и будут вынужденной мерой ...", который, к слову, плохо кончил!

Такого не было до управления Гетманенко, НЕ БУДЕТ во время его временного пребывания в должности, не будет и после его освобождения!

При этом все мы выступаем за сотрудничество и диалог между ОГА, РГА и органами местного самоуправления, но исключительно в рамках действующего законодательства!

Этим постом хотел бы напомнить как господину Гетманенко, так и всем остальным, желающим вмешиваться в работу органов местного самоуправления, это прямое нарушение статей 20, 71 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и за такие проступки надо нести ответственность!

Поэтому хотел бы обратить внимание на недопустимость таких действий со стороны руководства ОГА, наших коллег/депутатов, представляющих Хустщину в областном совете - Мирослав Белецкий, Василий Губаль, Василий Якубець, Василий Лазоришинец, Владимир Шимоня и, особенно, председателя областного совета Михаила Ривиса!

Уважаемые коллеги, такие действия Гетманенко А. А. нелегитимны, явно нарушают действующее законодательство Украины, и являются ничем иным как превышением властных полномочий!

На мой взгляд, Вам следовало бы даже рассмотреть вопрос о выражении недоверия на очередной сессии областного совета этом господин.