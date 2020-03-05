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Политика Сегодня, 09:2889
Протеже уволенного Дубилета в Закарпатье, возомнив себя Лаврентием Берия, решает финансовые вопросы с помощью угроз районным депутатам.
Напомним, Дмитрий Дубилет это бывший министр Кабинета министров, который исходя из корыстных мотивов, используя своё служебное положение, без тендера выбил для своей частной компании право доступа и участия в разработке проекта стоимостью 25 миллионов евро.
Очевидно стремясь извлечь максимальную материальную выгоду, этот младореформатор командирует в Закарпатье заурядного бывшего подчинённого из Приватбанка - Алексея Гетманенко. Несмотря на сопротивление, на тот момент губернатора Бондаренко, Дубилет протягивает кандидатуру, ничем не выдающегося банковского работника, на должность первого заместителя Главы Закарпатской ОДА.
На протяжении полугода эта приватбанковская спайка всяческими силами подставляют Бондаренко под проницательный взор Президента, создавая ему имидж не способного руководить областью. Добиваясь отставки губернатора, Дубилет вынашивал план водружения своего закарпатского подельника в это кресло. 
Издание 7dniv.info об этом подробно рассказывало в материале: 
Однако желаемому не дано было осуществиться. Убрать Бондаренко то смогли а вот прорваться к управлению области получилось только в статусе исполняющего обязанности. В игру вступили другие силы заинтересованные в Закарпатье. 
Борьба продолжается 3-ий месяц а область без руководителя. А «младореформаторы», пользуясь безвластием в области, решают свои меркантильные финансовые вопросы. Методы решения их, порой поражают воображение своей циничностью и беспринципностью. Общественность бы никогда и не узнала, если бы у районных депутатов не лопнуло терпение. 
Назар Павлив - экс глава Хустского районной государственной администрации Закарпатской области, на своей странице в Facebook разместил сообщение о давлении со стороны и.о. губернатора Алексея Гетманенко:
"С 2015 по 2019 годы я работал председателем Хустской РГА.
И могу с уверенностью сказать - за все это время не было ни одного случая, когда руководство ОГА вмешивалось в работу органа местного самоуправления.
Этого не делали ни Геннадий Москаль, ни Иван Дуран, ни Игорь Бондаренко.
Но, к сожалению, все бывает в первый раз!
04.03.2020 года, председатель Хустского районного совета Юрий Иванчо проинформировал депутатский корпус, что и. о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко через рядовых работников Хустской РГА, "нарезал задачи" депутатам Хустского районного совета по принятию необходимых ему финансовых решений.
И все бы ничего. И все это сопровождалось угрозами проведения проверок, возбуждением уголовных дел, увольнением работников РГА с должностей в случае невыполнения его поручения.
Честно скажу - нашему возмущению не было предела. Поэтому решение приняли мгновенно и единодушно - ехать на встречу с временным руководителем ОГА.
И уже вчера, 05.03.2020 года, такая встреча между нами состоялась.
Скажу откровенно - разговор и первые впечатления были неприятными.
И все же надеюсь, что руководитель ОГА осознал неправильность своей позиции, поскольку в ходе разговора открещивался от своих слов, угроз и поручений и убеждал нас в том, что он за диалог, конструктив и сотрудничество.
Все присутствующие были единодушны и заверили господина Гетманенко - никто из нас решений под диктовку, а тем более под угрозами, принимать не будет.
Такие методы работы Алексея Гетманенко напоминают методы Лаврентия Берии - типа: "... для нас террор и репрессии были и будут вынужденной мерой ...", который, к слову, плохо кончил!
Такого не было до управления Гетманенко, НЕ БУДЕТ во время его временного пребывания в должности, не будет и после его освобождения!
При этом все мы выступаем за сотрудничество и диалог между ОГА, РГА и органами местного самоуправления, но исключительно в рамках действующего законодательства!
Этим постом хотел бы напомнить как господину Гетманенко, так и всем остальным, желающим вмешиваться в работу органов местного самоуправления, это прямое нарушение статей 20, 71 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и за такие проступки надо нести ответственность!
Поэтому хотел бы обратить внимание на недопустимость таких действий со стороны руководства ОГА, наших коллег/депутатов, представляющих Хустщину в областном совете - Мирослав Белецкий, Василий Губаль, Василий Якубець, Василий Лазоришинец, Владимир Шимоня и, особенно, председателя областного совета Михаила Ривиса!
Уважаемые коллеги, такие действия Гетманенко А. А. нелегитимны, явно нарушают действующее законодательство Украины, и являются ничем иным как превышением властных полномочий!
На мой взгляд, Вам следовало бы даже рассмотреть вопрос о выражении недоверия на очередной сессии областного совета этом господин.
Понимаю, что такое решение является юридически ничтожным, но оно было бы политически целесообразным, чтобы в Киеве обратили внимание на такие огульные действия их представителей в области и сделали соответствующие кадровые выводы!"
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Теги: news, новости, Украина, ОДА, Закарпатье, 7dniv, 7dnivinfo  
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