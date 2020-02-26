С 1 апреля в Кабмине обещают начать индексацию пенсий

В Кабмине гарантируют выплату индексированных пенсий в течение года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.

"Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры. Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - заявила Лазебная.

Напомним, новый министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством социальной политики Украины, - проведение индексации пенсий.