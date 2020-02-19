Единственное, что может спасти украинский флот это списанный в США «Секонд-хенд»

Использование Военно-морскими силами (ВМС) Украины списанных военных кораблей, доставленных из Соединенных Штатов, может усилить позиции страны на Черном море, сообщил на брифинге «Главкома» заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Военный эксперт заявил, что только США при помощи поставок кораблей «секонд-хенд», оснащенных ракетным оружием, могут помочь Украине в усилении позиции на Черном море. «Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — сказал он.

В феврале командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота, размещенный на Крымском полуострове.