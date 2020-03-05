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Политика Сегодня, 14:09101
Виктор Медведчук: Травля ребенка на Волыни на совести власти
Власть полностью потеряла монополию на применение силы и не только  не пользуется авторитетом, но и не в состоянии гарантировать права и свободы граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя травлю, которую устроили на Волыни ребенку, спевшему песню «Смуглянка» на конкурсе в Лондоне.
«Мы точно не оставим ребенка в беде. Любой человек и, естественно, я без возмущения не может относиться или говорить по поводу данного факта. Национал-радикалы сегодня господствуют в стране. Власть полностью на сегодняшний день потеряла монополию на применение силы и не только не пользуется  авторитетом государственной власти, но и даже не реализует понятия, которые заключаются в том, что государство обязано гарантировать права и свободы нашим гражданам», – сказал Медведчук.
По мнению политика, этот вопиющий случай –  еще одно звено в цепи подобных событий, которые продолжаются с того момента, когда страну возглавил президент «партии войны» Петр Порошенко.
«Но с приходом Зеленского еще ничего не изменилось. И такие вещи говорят о том, что этот процесс раскола, приведшего к распаду страны, продолжается. И вот эти действия, которые нарушают закон, которые возмущают нормальных людей, они не должны иметь места. Это все на совести власти. И власть, которая не может навести порядок в стране, не заслуживает того, чтобы быть властью», – добавил Виктор Медведчук.
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