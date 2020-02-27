Крым не прикоснется к воде из Украины - Константинов

Крыму не нужна днепровская вода, покуда украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее постоянное представительство президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, опубликовало на своей странице в Facebook заявление, в котором говорится, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до "момента его деоккупации".

Поставка воды в Крым, согласно позиции представительства, приведет к ослаблению давления на Россию, что станет отсрочкой момента возвращения полуострова.

"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то", - Константинов.

По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.

"Мы знаем, что нам нужно делать, и будем в этом направлении работать", - подчеркнул Константинов.

При этом, по его словам, для подачи воды в Крыму, необходимо вкладывать деньги в восстановление Северо-Крымского канала, однако нет гарантий, что украинская сторона в один момент снова не перекроет поставки.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".