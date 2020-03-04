Причины перестановки в Кабмине объяснил Зеленский

По словам Зеленского, он должен был отреагировать на эффективность работы правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Bloomberg.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут выгнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения", - пояснил он.