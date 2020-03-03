Дефолт по евробондам из-за коррупции объявил Ливан

По его словам, оставшиеся резервы власти направят на обеспечение базовых потребностей ливанского народа.

Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, заявил, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а "коррупция сожрала страну".

Ливан не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов, так как валютные резервы страны упали до критического уровня. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций, добавил он. Таким образом, страна объявит первый в своей истории дефолт.

Агентство отмечает, что государственный долг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире.