1,5 млн долларов на поддержку полиции Канада предоставит Украине

По словам главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, выделенные средства должны помочь укрепить потенциал украинской полиции.

Канада выделит Украине более 1,5 млн долларов на поддержку Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

"Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что данные средства будут выделены в рамках проводимых в Украине реформ, в совершении которых Киеву активно помогает Канада.