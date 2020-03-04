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Политика Сегодня, 10:5443
В связи со сменой правительства переговоры с МВФ откладываются

Как отмечается, правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.
Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

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