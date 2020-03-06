На ход суда по делу MH-17 отставка Рябошапки не повлияет

Украинскую делегацию, которая будет следить за ходом судебных заседаний, возглавит заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Он же возглавит украинскую команду в Совместной группе по расследованию.

Привлечение украинской команды к Совместной группе по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH-17 не изменится после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет "Укринформ".

"...Считаю, что нет оснований для волнения. Главное, что сохраняется преемственность в деятельности группы и политическая поддержка наших действий на самом высоком уровне”, - сказал посол.

Он также добавил, что украинская делегация также примет участие в мероприятиях в рамках работы Совместной группы.