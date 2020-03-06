Сдавший Крым по приказу США Турчинов и «Кулявлоб» вновь рвутся к бюджетному «корыту». На этот раз в команде Зеленского

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк захотел возглавить Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

По словам собеседника издания, Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает, что мог бы стать «хорошим главой НБУ». Как рассказал источник, бывший премьер страны заявил, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом.

«К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — указал источник, отметив, что в офисе главы государства пока стараются «держаться от Яценюка подальше».

Он добавил, что к новой украинской власти также захотел примкнуть бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на эту должность Дениса Шмыгаля. Также парламент страны утвердил новый состав правительства.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах после смены власти в стране, которая произошла в связи с массовыми выступлениями, получивших название Евромайдан. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис.

Турчинов стал секретарем СНБО в декабре 2014 года и 19 мая 2019 года покинул эту должность по собственному желанию. До назначения на этот пост он был спикером Верховной Рады с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. Кроме того, с конца февраля по начало июня он был исполняющим обязанности президента Украины.

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