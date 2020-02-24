Благодаря Зеленскому Украину ждёт коллапс

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.

Такое мнение выразил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, передает издание «Главред».

По его словам, профессионалы не хотят идти на государственную службу «на смешные зарплаты», из-за которых вся их жизнь «оказывается под микроскопом».

Как считает эксперт, Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, поскольку не имел понимания приоритетов. В связи с этим Романенко посоветовал украинцам «готовиться к коллапсу».

Ранее Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. «Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он. Однако украинский лидер отметил, что пытается затыкать эти дыры «руками и ногами».

В начале февраля сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. По состоянию на конец января, Зеленскому доверяют менее 50 процентов украинцев. При этом совсем не доверяют президенту 20,5 процента опрошенных, скорее не доверяют — 18,8 процента респондентов.