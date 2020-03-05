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Политика Сегодня, 16:0431
Подручный Порошенка Климкин, отпраздновав 8 марта, начал требовать у мировых лидеров чтобы они по пути в Москву заехали в Киев

Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Дипломат считает такой сценарий реальным, так как вся Европа отмечает этот праздник 8 мая. Он усомнился в том, что все приглашенные Москвой западные лидеры смогут приехать в Россию 9 мая.
"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут?" — удивился Климкин.
По его мнению, Владимир Путин будет обсуждать с западными лидерами Украину, а Киеву это невыгодно.
"Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные", — добавил экс-глава МИД.
При этом Климкин заявил, что считает возможным организовать визит президентов США, Франции и британского премьера в Киев 8 мая.
"Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. <...> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", — заявил экс-министр.
Он выразил уверенность, что лидеры западных стран поедут в Москву или Киев "не только венки возлагать".

 

Празднование Дня Победы
Несколько дней назад Вадим Пристайко, занимавший пост министра иностранных дел Украины, заявил, что страна не будет праздновать День Победы 9 мая.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы, 9 Мая, также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в Москву 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Согласием на приглашение ответили свыше двух десятков глав государств и правительств.

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Теги: news, новости, Украина, Климкин, 7dniv, 7dnivinfo  
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