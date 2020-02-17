По мнению Милованова, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.
Разделение Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики и Министерство аграрной политики) ознаменует прекращение земельной реформы. Такое мнение выразил действующий глава министерства Тимофей Милованов в интервью "LIGA.net".
При этом он допускает, что к вопросу разделения ведомства можно вернуться уже после запуска рынка земли.
Конец земельной реформы ознаменует разделение Минэкономики и сельского хозяйства
По мнению Милованова, провести такое разделение было реально еще два месяца назад - в активную фазу реформирования рынка земли - но уже сейчас работу Минагрополитики почти полностью остановили.
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