В Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины - дело МН17

Сообщается, что работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продолжено.

В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Сегодня в Амстердаме согласовано и утверждено обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.