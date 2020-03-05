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Политика Сегодня, 20:4688
Новый Кабмин продолжит уничтожение рейтинга Зеленского, – Медведчук

Кадровая чехарда с правительственными назначениями продолжается с момента прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Политик считает, что это абсолютно естественное явление, так как кадры, предлагаемые на должности министров и прочих руководителей ведомств, профессионально не подготовлены, люди не знают, что от них требуется.

«Пришла новая команда. Есть несколько человек, которые работали и знают, что такое исполнительная власть и центральный орган исполнительной власти. Но самый главный вопрос – это вопрос, касающийся курса. Если курс, который исповедовало правительство Гончарука, продолжится, у нас абсолютно ничего не изменится. Отсутствуют четыре должности, причем очень важные: министр экономики, министр образования... Это свидетельство того, что команда формировалась на ходу, "с колена"», –отметил Виктор Медведчук.

По мнению парламентария, эта чехарда крайне негативно влияет на политику управления страной, вызывает грусть и разочарование.

Также нардеп прогнозирует, что новый Кабмин продолжит уничтожать рейтинг Владимира Зеленского.

«Предыдущее правительство отправлено в отставку внезапно. То есть планировали в апреле-мае, а сделали это раньше, исходя только из того, что, видите ли, это отрицательно влияет на имидж президента. Это действительно непрофессиональное правительство, ничего не делавшее. Наоборот, его действия были направлены против интересов государства. Конечно же, это влияет на рейтинг президента. Но и новое правительство будет уничтожать этот рейтинг с еще большей скоростью, чем это делало предыдущее. Думаю, вы сможете в этом убедиться в ближайшее время», – заявил Виктор Медведчук.

Кроме того, народный депутат дал оценку новому премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Безусловно, господин премьер-министр, который пришел, у него вроде как больше опыта. Но опыта, достаточного для того, чтобы возглавить правительство, нет. Такие люди не могут стоять во главе правительства 35-миллионной страны. Тем более в условиях кризиса, в условиях раскола, в условиях процессов распада, в условиях несовершенной экономики и недостаточно удовлетворяющей потребности социальной сферы. Эти люди не могут вывести страну из кризиса и сделать ее успешной. Обратите внимание, ведь он нигде не задерживался, ни на одной должности. Это – свидетельство неуживчивости человека, неподготовленности его. Этот человек – политически заангажированный, у него узкие взгляды… но эти узкие взгляды никак не совпадают со взглядами, необходимыми для страны, которая пытается стать успешной», – заявил Виктор Медведчук.

На уточняющий вопрос, будет ли Денис Шмыгаль встречаться с парламентскими фракциями, народный депутат ответил, что пока такой информации нет, однако именно с этого и надо начинать работу нового правительства.

«Кандидатура премьера должна возникать и инициироваться именно парламентским большинством, парламентской коалицией. Эта кандидатура возникла у президента или у его окружения, а потом уже об этом сказали парламентскому большинству, которое эту кандидатуру подало президенту, а президент ее вернул в этот зал. До того как выйти на голосование, господин кандидат в премьер-министры должен был встретиться с фракциями и ответить на вопросы для того, чтобы понимали то, что ждет депутатов, которые готовятся или поддержать, или выступить против его кандидатуры», – разъяснил Медведчук.

Парламентарий напомнил о встрече Шмыгаля с руководителями фракций в кабинете председателя ВРУ.

«Представитель нашей фракции Вадим Рабинович задал ему несколько вопросов, на которые будущий кандидат, а сегодня премьер-министр ответил очень резко, очень примитивно по поводу того, что курс не будет изменен. А это означает, что дальше с этим человеком нашей партии, нашей фракции разговаривать не о чем. Мы выступаем категорически против него. Мы были против, когда шло голосование. Мы находимся в оппозиции к г-ну Зеленскому, мы находимся в оппозиции к правительству, потому что не видим ни малейших шагов, возможностей и предложений, которые могли бы улучшить жизнь наших людей в стране», – подытожил Виктор Медведчук.

 

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