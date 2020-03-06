Всех виновных в катастрофе MH17 требуют наказать США

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой понести ответственность должны все виновные лица.

Государственный департамент США приветствует начало уголовного процесса в Нидерландах в деле о сбитии рейса MH17 компании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

"Перед началом процесса мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о необходимости привлечения к ответственности всех причастных. Все обвиняемые являются членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем все государства прилагать усилия в сотрудничестве для установления правосудия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

В Госдепе назвали процесс по делу MH17 критически важным моментом в поиске справедливости для семей и друзей 298 человек, которые лишились жизни 17 июля 2014 года.

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"Мы поддерживаем нынешнюю работу Совместной следственной группы в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Мы вновь призываем Россию прекратить свою длительную агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине", - отмечается в заявлении.