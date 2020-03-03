 

Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"

Политика Сегодня, 17:38131
Нового заместителя Авакова, который в будущем сможет возглавить МВД предложит "Слуга Народа"

"Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", - рассказала Кравчук.
"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра", - заявила она.
Фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру заместителя министра внутренних дел, который впоследствии сможет возглавить ведомство. Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в интервью "24 канала".
По ее словам, у президента Владимира Зеленского пока нет кандидатуры, кто мог бы заменить Авакова.
При этом Кравчук отметила, что Аваков «сумел удержать ситуацию» в Новых Санжарах, где прошли протесты во время эвакуации граждан, прибывших из Китая.

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Теги: news, новости, Украина, Аваков, зам, 7dniv, 7dnivinfo, СН  
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