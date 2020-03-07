 

Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах

Политика Сегодня, 19:0569
Коронавирус продолжает распространяться: ситуация в Украине и соседних странах

Коронавирус продолжает распространяться в мире, в Украине также зафиксирован один случай инфицирования COVID-19. Подробнее о ситуации в Украине и соседних странах - в материале РБК-Украина.
Случаи коронавируса зафиксированы в Украине и во всех 7 соседних странах.

 

Короновирус в Украине
Коронавирус в Украине был зафиксирован 3 марта, это первый и единственный случай в стране. Заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Вместе с ним путешествовала и его супруга, однака у нее признаков коронавируса не обнаружено.
На данный момент в Черновцах и области введены ограничительные меры: школы и вузы закрыты на карантин, запрещено проведение массовых мероприятий, в городе усилена дезинфекция.
Помимо Черновцов усиленные меры ввели еще несколько регионов. В частности, в Киеве и Харькове в школах измеряют температуру учеников. Во Львове, Житомире и Сумах рекомендуют не проводить массовые мероприятия.
Кроме того, на украинской границе введен температурный скрининг: у всех, кто пересекает границу измеряют температуру. Также введены определенные ограничения на КПВВ на Донбассе: на подконтрольную Украине территорию не будут пускать людей с признаками коронавируса.

 

Коронавирус в Польше
В Польше на данный момент уже зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Из-за угрозы COVID-19 на границах с Германией и Чехией Польша вводит санитарный контроль.
На данный момент случаи заражения зафиксированы в Рацибуже, Кракове, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде, Вроцлаве и Варшаве.
В связи с угрозой эпидемии Главная санитарная инспекция Польши рекомендует отменить все массовые мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек, проводимые в закрытых помещениях.

 

Коронавирус в Венгрии
Венгрия подтвердила два первых случая заболевания новым коронавирусом 4 марта, инфицированными оказались два иранских студента. На данный момент в стране зафиксировано уже 7 случаев заражения.

 

Коронавирус в Молдове
В Молдове первый случай заражения коронавирусом был обнаружен 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали прямо из аэропорта в тяжелом состоянии.
Как сообщают местные СМИ, сегодня президент Молдовы Игорь Додон обнародовал личные данные женщины, у которой был обнаружен коронавирус, а премьер страны ранее обвинил заболевшую женщину в безответственности.
Кроме того, Молдова ввела запрет на въезд в страну для иностранцев, прибывающих самолетом из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Страна будет пускать только своих граждан. Соответствующий запрет вступает в силу с 10 марта.

 

Коронавирус в Беларуси
В Беларуси на данный момент зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом. Местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны сообщают, что первый в стране пациент с коронавирусом, которым оказался студент из Ирана, вылечен и его планируют выписать на этой неделе.

Как заявлял президент страны Александр Лукашенко, Беларусь не будет закрывать границу из-за COVID-19.

 

Коронавирус в Румынии
В Румынии уже зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в Румынии 27 человек находятся на карантине, а еще 12 789 человек находятся дома. В стране решением Минобразования приостановлено проведение школьных олимпиад, также возможно закрытие школ и приостановка обучения в вузах.

 

Коронавирус в Словакии
В Словакии на данный момент зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, тогда как 491 проба на коронавирус была отрицательной. По всей стране закрывают школы из-за угрозы COVID-19.
Для того, чтобы избежать распространения коронавируса власти Словакии приняли решение запретить сроком на 14 дней проведение всех культурных, спортивных и других общественных мероприятий.

 

Коронавирус в России
В России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. Местные СМИ со ссылкой на данные МИнздрава сообщают, что из 20 случаев 17 выявлены у россиян, которые вернулись из Италии, также в РФ с заражением находятся двое граждан Китая и один итальянец.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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