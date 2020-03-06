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Политика Сегодня, 09:130
Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена - заявил Джемилев

По его словам, списки для обмена уже готовы.
Крымские татары могут отказаться принимать участие в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их меняют "на бандитов". Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радио".
"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - сказал Джемилев.
Он отметил, что омбудсмен Людмила Денисова обещала, что крымские татары будут включены в обменные списки.
"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - добавил Джемилев.
Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

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