«Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня», — сказал он.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы, — чушь, отреагировал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, попытки исказить историю войны являются «плевком в лицо» людям, боровшимся против нацизма. По мнению Путина, жители Украины боятся возразить на подобные заявления из-за угрозы преследования.

В ответ на вопрос, почему Зеленский позволяет себе такие высказывания, российский лидер предположил, что президенту Украины «хочется быть таким благообразным» для Варшавы.

27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

В том же месяце об освобождении Освенцима армией Соединенных Штатов заявили в американском диппредставительстве в Дании. Российская сторона напомнила, что концлагерь освобождали солдаты Красной армии.

1-й Украинский фронт — оперативно-стратегическое объединение советских войск во время Великой Отечественной войны.