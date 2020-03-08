Виктор Медведчук: Народ должен иметь право управлять страной

«Оппозиционная платформа – За жизнь» будет настаивать на принятии закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе» в той редакции, которая была разработана политической силой.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе», разработанный депутатами «Оппозиционной платформы – За жизнь». Ранее, в августе прошлого года, он был подан в парламент, но, учитывая то, что рассмотрен на предыдущей сессии не был, его снова возобновили.

Как рассказал журналистам Виктор Медведчук, данный законопроект был наработан еще в 2010‒2012-х годах Общественным движением «Украинский выбор», к его разработке привлекались специалисты из лучших правовых школ страны.

«Мы работали над этим документом вместе с Василием Ивановичем Нимченко, и сегодня это целостный документ, который в полной мере реализует положение, предусмотренное статьей 5 Конституции, где указано, что единственным источником власти в стране является украинский народ. И принцип, который был заложен в этом законопроекте – "Страной управляешь ты!", он полностью реализован в этом законопроекте, где предусмотрены такие функции, как контроль за властью, возможность отзыва и прекращения функционирования Верховной Рады, Кабинета Министров, глав областных, районных администраций, органов местного самоуправления», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

Он также объяснил, почему возникла необходимость в разработке данного законопроекта.

«Причина очень проста. Верховную Раду избирают на пять лет, а недоверие людей возникает через год-полтора. И люди видят то, что Верховная Рада, допустим, не справляется со своими обязанностями. У них механизма воздействия на Верховную Раду нет. Механизм воздействия – это только выборы. Но этих выборов надо ждать пять лет, четыре или три года. Так вот, мы предусмотрели возможность, исходя из принципа "Страной управляешь ты!", что, если возникают основания, которые в дальнейшем не могут быть приемлемыми, чтобы терпеть или Верховную Раду, или Кабинет Министров, или если речь идет об области, это решается на местных референдумах… Чтобы люди могли инициировать, провести референдум. И такой человек должен уйти с должности», ‒ рассказал Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что такая законодательная инициатива дает народу возможность постоянного контроля власти, а не «от выборов до выборов».

«Если он (законопроект. – Ред.) будет принят, то реально конституционное право, предусмотренное статьей 5 Конституции Украины, будет наполнено содержанием, которым могут воспользоваться все граждане, то есть украинский народ», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.