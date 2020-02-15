Работу над Избирательным кодексом завершают в Раде

По словам нардепа, Рада 8 созыва приняла Избирательный кодекс в редакции, которая фактически сделала невозможным его реальное правоприменение.

Глава комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что комитет завершает работу над Избирательным кодексом, рассмотрев предложения президента Владимира Зеленского к нему. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"В предыдущей власти не было ни желания, ни политической воли принять кодекс, который обеспечивал бы равные права и возможности участникам избирательного процесса, гарантировал свободное волеизъявление и демократический контроль над избирательным процессом. Лишь под политическим давлением внутри страны, а также по настоянию наших международных партнеров избирательный кодекс был принят в редакции, фактически невозможным его реальное правоприменение ", - говорится в сообщении.

Председатель комитета также сообщил, что президент прислал 17 предметных предложений в Избирательный кодекс, которые комитет обрабатывал более трех месяцев.

Указано, что рабочая группа провела три заседания, два рабочих совещания в Центральной избирательной комиссии и Министерстве юстиции, десять заседаний подкомитета по вопросам выборов и референдумов и других форм непосредственной демократии, пять заседаний комитета, по результатам которых подготовлено окончательный текст Избирательного кодекса.

"Мы понимаем. Что положения данного кодекса нуждаются в существенной доработке. Документ не идеальный", - добавил парламентарий.

Напомним, в конце декабря Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений.