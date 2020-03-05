Изменения в Таможенный кодекс из-за реформы прокуратуры хочет внести Зеленский

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Подчеркнем, глава государства определил законопроект как неотложный.

Напомним, в октябре 2019 года Руслан Рябошапка, который на тот момент являлся генеральным прокурором, заявил о запуске реформы прокуратуры. Он отмечал, что в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.

Рябошапка также анонсировал введение постоянной периодической проверки добропорядочности прокуроров, к которой привлекли представителей из Национального антикоррупционного бюро Украины.