Условия участия в следующих выборах президента России назвал Путин

По его словам, исключение из Конституции ограничение по количеству президентских сроков нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин может взять участие в следующих президентских выборах, если Конституционный суд одобрит предлагаемые изменения. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе, передают российские СМИ.

"Второе предложение, по сути, означает снятие ограничений для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат это предложение…В принципе, этот вариант был бы возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону", - заявил Путин.