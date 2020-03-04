И.о. министра культуры назначил Кабмин

Согласно информации на сайте Минкульта, и.о. министра назначена Фоменко, первым замом - Анатолия Максимчука. Государственным секретарем является Артем Биденко, а другими заместителями - Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сивирин.

Кабинет министров Украины назначил Светлану Фоменко и.о. министра культуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минкульта.

Отметим, до назначения Фоменко была первым замминистра культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил Юрия Полюховича и.о. министра образования и науки, сменив в руководстве министерства Анну Новосад. С 2014 до 2016 года он был советником министра на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".