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Политика Сегодня, 19:0367
И.о. министра культуры назначил Кабмин

Согласно информации на сайте Минкульта, и.о. министра назначена Фоменко, первым замом - Анатолия Максимчука. Государственным секретарем является Артем Биденко, а другими заместителями - Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сивирин.
Кабинет министров Украины назначил Светлану Фоменко и.о. министра культуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минкульта.
Отметим, до назначения Фоменко была первым замминистра культуры.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил Юрия Полюховича и.о. министра образования и науки, сменив в руководстве министерства Анну Новосад. С 2014 до 2016 года он был советником министра на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".

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Теги: news, новости, Украина, Фоменко, ИО, 7dniv, 7dnivinfo  
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